UNA Puno: egresados de maestría en Salud Pública cuestionan demora en la entrega de constancias por falta de notas

Un grupo de egresados de la maestría de Salud Pública de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) de Puno, expresaron su malestar porque al momento no se les hace entrega de una constancia de egreso, debido a que sus docentes no suben notas de un curso de primer, tercer y cuarto semestre.

“A nosotros se nos exigió trabajos, ponencias y exámenes, pero no nos colocaron notas, ahora no nos quieren entregar el certificado de egreso y al acercarnos a secretaría nos dicen que nosotros mismos exijamos a los docentes, venimos haciendo eso desde enero, pero no tenemos una solución al momento”, señaló una de las afectadas, de quien guardaremos su nombre en reserva por temor a represalias.

A través de Pachamama radio, sostuvo que una de las docentes que al momento no sube sus notas es Lenin Robles, quien les enseñó el curso de Ingeniería Financiera; además, cuestionó el mal trato que recibirían al acudir hasta la UNA Puno, pues muchas veces se les negó el ingreso.

En ese marco, demandó una pronta solución a las autoridades universitarias, pues están siendo perjudicados al no poder acceder a diferentes puestos laborales.